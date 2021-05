Seis pessoas foram condenadas – três com penas de prisão efetiva e outras três com penas suspensas – pelo tribunal de Aveiro num caso de tráfico de droga detetado em 2019.

Cinco homens e duas mulheres, com idades entre os 28 e 57 anos, estavam acusados de integrar uma rede que operava a partir de Ovar, com vários pontos de negócios no país.

A juíza presidente, durante a leitura do acórdão, disse que o tribunal deu como parcialmente procedente o despacho de pronuncia.

Três dos arguidos que estavam em prisão preventiva foram condenados a penas de prisão efetivas, que chegam até os seis anos, por um crime de tráfico de droga. Um deles foi absolvido de um crime de detenção de arma proibida, do qual foi acusado.

Já um quarto arguido que também estava em prisão preventiva foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo mesmo crime, mas a pena foi suspensa, saindo do tribunal em liberdade.

Quanto às outras penas suspensas, foram aplicadas a um homem (quatro anos e três meses) e a uma mulher (dois anos e meio), que foram condenados por um crime de tráfico de menor gravidade.

Apenas uma outra arguida foi absolvida do crime de tráfico de droga da qual esteve acusada.

O principal arguido neste caso era um homem que vivia em Ovar e que plantava e comercializava canábis a outros arguidos, inclusive um dono de uma “smartshop”, no Porto, que revendia o produto e entregava alguma parte da droga aos funcionários, como recompensa pelos serviços prestados.

A partir de março de 2019, estes arguidos expandiram o negócio e começaram a comprar produto junto de outros arguidos no Algarve e em Espanha.

No passado dia 20 de dezembro de 2019, a GNR intercetou dois dos arguidos na Quarteira, Algarve, quando regressavam de Espanha, tendo numa viatura 50 bolotas de canábis, suficientes para fazer quase três mil doses, acondicionadas no interior de três frascos de leite.

A GNR realizou 13 buscas domiciliárias e em viaturas nos concelhos de Ovar, Porto, Vilamoura, Albufeira e Lagos, tendo sido apreendidas 5.049 doses de cocaína, 1.929 doses de haxixe, 414 doses de liamba, 29 charros de liamba, 81 frascos de CBD (canabidiol) e dezenas de embalagens com bolos, aguardente, mel e Nutella (creme de chocolate) confecionados com canábis.

Ainda foram confiscados 1.275 euros e 1.360 dirhams (moeda marroquina), quatro viaturas ligeiras, 10 telemóveis, seis balanças de precisão e diverso material de corte, confeção e embalamento de droga.