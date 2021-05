Habitantes da região ocidental da Birmânia lançaram hoje um apelo ao fim dos combates entre o Exército e grupos armados que provocaram milhares de deslocados nos últimos dias.

Manifestações, greves e o aumento das tensões entre os militares e as fações étnicas marcam a situação no país desde o golpe de Estado militar de 01 de fevereiro.

Membros da oposição juntaram-se a milícias locais munidas de armas artesanais para proteção das povoações contra as forças no poder que até ao momento provocaram a morte de 805 civis desde fevereiro, em todo o país.

Mindt, na região montanhosa do Estado de Chin, junto às fronteiras com a Índia e o Bangladesh, foram palco de confrontos intensos entre o Exército do recém-criado grupo Chinland Defense Force (CDF), próximo da oposição.

Para capturarem os rebeldes, os militares atacaram a povoação de Mindt com artilharia, de acordo com um porta-voz do CDF.

Na sequência dos ataques, "milhares" de habitantes foram obrigados a fugir, de acordo com o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).