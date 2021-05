A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 0,826% no mês de abril, quando tinha sido 0,841% no mês anterior. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que acrescenta que, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 0,705% em março para 0,655% em abril.

O gabinete de estatística avança ainda que, em abril, o capital médio em dívida cresceu 244 euros, fixando-se nos 55915 euros. Também a prestação média registou uma subida de três euros para os 231 euros.

“Para o destino de financiamento Aquisição de Habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 0,844% (-1,4 p.b. face a março)”, lê-se na nota que acrescenta que, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro fixou-se em 0,652%.

Dos 231 euros de prestação média, 38 euros (16%) correspondem a pagamento de juros e 193 euros (84%) a capital amortizado. Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação desceu 22 euros, para 276 euros.