PJ detém nove pessoas em operação contra burlas com recurso à aplicação MB Way

Os autores dos crimes, seis mulheres e três homens, “levaram a cabo múltiplas ações criminosas, com impacto em várias vítimas”. PJ deixa conselhos para evitar burlas com a aplicação MB Way.