A Autoridade Tributária (AT) cometeu erros no cálculo dos rendimentos dos contribuintes de categoria B, com contabilidade organizada, em favor dos contribuintes relativamente ao valor a reembolsar, avançou o Jornal de Negócios, esta quarta-feira.

Assim, o fisco procedeu, por motivos alheios aos contribuintes, a reembolsos indevidos, tendo estes de ser agora devolvidos ao Estado.

"O problema teve origem num erro de ‘leitura’ para efeitos de liquidação de um campo respeitante ao lucro tributável indicado no anexo C da modelo 3", afirmou fonte da AT ao Jornal de Negócios.

O erro só foi detetado na semana passada, tendo levado à suspensão das liquidações de declarações com anexo C, o da contabilidade organizada.

A mesma fonte adianta que foram identificadas “911 declarações que foram liquidadas com o erro em causa e notificadas aos contribuintes”.