Há cerca de 900 mil portugueses sem médico de família, revelou, esta quarta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, no Parlamento. Em março o número era de 865 mil.

Segundo a ministra, “a situação agravou-se” de março para abril, quando o número de utentes sem médico de família passou de 865 mil para 900 mil, sendo que, segundo os últimos dados, a cobertura de utentes com médico de família situa-se nos 91%.

Marta Temido justificou o “agravamento” com o aumento de aposentações dos médicos e do número de utentes inscritos. “Temos uma realidade que decorre da circunstância de termos mais 59 mil inscritos neste quadrimestre”, afirmou.

“Obviamente, é um tema para o qual temos de trabalhar para inverter a tendência”, afirmou.

“O compromisso é claro no sentido de atribuir médico de família a todos os portugueses (...) Em 2015, tínhamos mais de um milhão de portugueses sem médico de família, num contexto hostil como este, temos 900 mil”, concluiu.

Segundo os dados disponíveis no site BI-CSP do Serviço Nacional de Saúde (SNS), publicados pelo jornal Público, em abril havia 865.734 portugueses sem médico de família, 620 mil dos quais em Lisboa e Vale do Tejo.