O pequeno príncipe...

Um dia, antes de fazer 18 anos, a minha filha Mafalda quis um gato. A Mafalda vive num mundo muito seu de alegria e de ternura. Ela queria um gato, mas não um gato só gato. E eu sabia que gato ela queria até levar lá para casa, ao fim de muita procura, um bichinho cor-de-laranja e olhos castanhos de mel coado que parecia não passar de uma bola de pelo. Era pequenino, apenas há pouco nascido, mas foi tomando conta de nós e dos nossos espaços. Por ser cor-de-laranja e engordar a olhos vistos, os miúdos chamaram-lhe Garfield. E ele assumiu a personalidade preguiçosa e soberba de um pequeno príncipe com a certeza de que a casa lhe pertencia por inteiro, até mesmo os lugares que já tinham sido nossos. Às vezes, sentado ao computador, via-o chegar com o seu ar de xá da Pérsia. Saltava para a secretária e deitava-se sobre o qwert do teclado em desafio. Depois ronronava baixinho e esticava a cabeça para que lhe fizesse festas no pescoço. Certa vez, teria pouco mais de três meses, subiu para o parapeito de uma janela e voou sete andares até ao pátio do vizinho do rés-do-chão. Três dias mais tarde estava de volta, reclamando por mais carinho e usando e abusando da casa que era sua. Quando ofereci à Mafalda aquele bocadinho de pelo com o coração a bater muito depressa, disse-lhe apenas: “Ele não pediu para vir para cá. Por isso deves-lhe uma vida boa”. E a vida dele foi sempre boa. Sempre simples, sem contrapartidas. Nós aprendemos a estragá-lo com ternura; ele aprendeu os momentos das nossas tristezas ou aflições, surgindo sempre no momento certo em que precisávamos de companhia. O tempo passou e o pequeno príncipe cor-de-laranja perdeu gosto pela vida. Enfiou-se no mais fundo da sua caixa e recusava-se a sair nem que fosse para comer. Ou seja: desistiu. Na última sexta-feira sentei-me a seu lado e olhei para os seus olhos grandes e dourados, sabendo que era a última vez que os via. Havia neles uma tristeza tão grande que eu fiquei sem saber se cumpri a promessa feita no dia em que o fui buscar e ele miava de aflição de ficar sem mãe. : “Vamos dar-te todo o carinho do mundo”. Ainda agora tem um lugar cheio de mimo, cá dentro, no lugar do nunca mais e o sol se põe tão cor-de-laranja como ele...