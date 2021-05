É a própria quem o diz: o livro de contos que acaba de publicar com a chancela da D. Quixote, Afastar-se, mete água: da água doce ao mar salgado (e “requentadas noivas”), da água doméstica às transformadoras águas da História, do duche redentor ao lava-pés. Depois, há a sede da experimentação, e os goles de ironia. A primeira pedra – “13 Contos de Sobressalto” – foi lançada há exatos 40 anos e fez mossa na ficção portuguesa, então ainda muito pespegada aos protocolos do realismo social. O cuidado construtivo que pôs na sua “Casa”, o site que a própria orgulhosamente criou e onde está alojado o seu podcast (Utópicos – podcast de filosofia), é o mesmo que encontramos na sua obra, declinada em romances, livros de contos, peças de teatro, crónicas, libretos, e o mais que o talento versátil permite. Some-se a atividade gráfica e a vontade editorial, manifestada logo na juventude, altura em que teve a veleidade de estacionar uma tipografia no jardim para fazer edições caseiras. Em 2019, essa vontade editorial conheceu desenvolvimentos com a criação da O Único e a sua Propriedade, na verdade uma anti-editora: “Não multiplica, não desperdiça, não guilhotina exemplares, não procura leitores, anuncia que os livros existem e, no caso das obras únicas, espera por eles calmamente sentada em casa”.

O sub-título deste seu novo livro, “treze contos sobre água” parece querer assinalar, muito discretamente, 40 anos de vida literária...

Sim, é uma alusão carinhosa a esses primórdios literários, embora não tenha começado com essa intenção. Todos eles demoraram muito tempo a escrever. O conto “Cinzas de Pirandello”, por exemplo, demorou um ano ou mais, e perdi, de certa maneira, a urgência de publicar. Tenho muito mais prazer, pesquiso muito mais, levo mais tempo a escrever e esse tempo é necessário. Percebi que estava a entrar numa espécie de túnel temático, neste caso da água, e as coisas foram-se compondo. As coleções temáticas limitam um pouco a leitura e a interpretação, mas como tinha os “13 contos de Sobressalto” achei que era uma referência engraçada.

Alexandre O’Neill, numa ansiedade irónica, não se conteve: “E a minha festa de homenagem?”. Acompanha-o nesta pergunta?

Não posso dizer honestamente que não fico, não direi magoada, mas um bocadinho perplexa e intrigada pelo facto de ninguém ligar nenhuma, mas a verdade verdadinha é que isso não me interessa muito. A minha felicidade não aumenta nem diminui com o facto de haver outros escritores muitos celebrados e de nem a minha própria editora se preocupar muito com a minha carreira literária. A verdade é que a minha editora (na qual, aliás, já estou há muito tempo) é apenas uma de dez editoras que eu fui tendo. Percebi, ao longo da minha vagabundagem pelas editoras, que elas não se interessam muito por escritores que são pouco fiéis, que é o meu caso.

É uma questão de investimento?

Sem dúvida. O autor melhor para uma editora é o autor do livro só que vende, não precisa de fazer mais livro nenhum. Há um preço a pagar por esta minha leviandade ou ligeireza ou, no fundo, vontade de independência, de autonomia. Isto é uma banalidade, mas a vida é uma troca; há coisas que eu não vendo, e, portanto, há coisas que não me dão. Não tenho problemas com isso, porque entendo bem. É característico do meu percurso literário: fazer coisas diferentes. Quando era miúda via aqueles escritores todos muito amargos, preocupados justamente com o facto de não terem as homenagens devidas, e eles eram completos monumentos nacionais vivos. Isso fazia-me muita confusão. Para mim, o fundamental é continuar a fazer, a escrever. Enquanto isso acontecer não preciso de homenagens, que ficarão para quando eu morrer, se eu morrer… [risos]; é a única maneira de eu deixar de escrever [bate três vezes na madeira].

