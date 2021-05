O problema de Espanha também pode vir a ser nosso

Apesar da comoção com que muitas vezes falamos do drama dos migrantes, Portugal tem passado relativamente ao lado do problema. Ou melhor: é precisamente porque o problema não se coloca que muita gente fala com tantas certezas acerca dos migrantes e da nossa obrigação de os acolher. Diria que quando os vemos à distância, a chegar aos magotes a países como Itália, França ou Grécia, é fácil deixarmo-nos levar pelas boas intenções...

Mas estou em crer que tudo seria diferente se de um momento para o outro, em vez da bendita invasão vinda do Norte, que nos vem animar o turismo Algarve e injetar dinheiro nos cofres, nos tornássemos um destino de eleição para os migrantes ilegais do Norte de África que procuram melhores condições de vida. Olhemos para Espanha, mesmo aqui ao lado, que tem o enclave de Ceuta paredes-meias com Marrocos. Nunca tantos marroquinos tinham tentado entrar em Espanha num só dia: ontem foram cerca de oito mil – mas as contas, diz o alcaide, são difíceis de fazer. Recordei-me, a esse propósito de há tempos ter ouvido falar de um pequeníssimo grupo de migrantes (uns cem ou nem tanto) que foram colocados numa localidade do interior do nosso país. Um ano depois da sua chegada, quando terminou o prazo em que beneficiavam de luz, água e habitação gratuitas, solicitaram o prolongamento desses benefícios.

A conclusão não é difícil de tirar: embora se tratasse de um pequeno grupo, não tinham ainda conseguido integrar-se. Como iríamos lidar, pois, com as verdadeiras hordas que vemos agora tentarem forçar a entrada em Espanha? Mas atenção, se o problema se agravar no país vizinho também pode vir a ser nosso.

Curiosamente, aqueles que defendem que a Europa tem a obrigação de acolher estas pessoas são muitas vezes os mesmos que se queixam de como é mau viver em território europeu (e o manifestam de forma violenta). Em crise ou sem ser em crise, a Europa ainda é uma espécie de El Dorado. Basta olhar para estes migrantes para percebermos que somos uns afortunados. Tenhamos noção disso e tentemos fazer alguma coisa para merecer essa sorte.