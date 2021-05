Portugal tem mais de 3,2 milhões de pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais mais de 1,4 milhões já terminou a vacinação, segundo indica o recente relatório da DGS.

De acordo com os dados revelados semanalmente sobre a campanha de vacinação, 285.024 receberam a vacina na última semana, elevando o total de vacinados com a primeira dose para 3.223.964.

Já do total de pessoas já vacinadas, 1.437.436 tomaram as duas doses, o que representa 14% da população do país.

Até à data, foram administradas 4.686.071 doses de vacina contra a covid-19, desde 27 de dezembro de 2020.

Quanto à vacinação por faixa etária, 95% dos idosos com mais de 80 anos já tomaram a primeira dose (642.013) e 89% (598.852) têm a vacinação completa.

Na faixa seguinte entre os 65 e os 79 anos, 89% (1.429.900) já recebeu a primeira dose da vacina, enquanto 23% (361.651) já concluiu a vacinação.

No grupo etário dos 50 aos 64 anos, 33% (717.587) receberam a primeira toma e 10% (212.076) têm a vacinação concluída.

Já 12% das pessoas entre os 25 e os 49 anos (399.478) tem uma dose administrada, das quais 7% (246.910) recebeu todas as doses da vacina.

Entre os 18 e os 24 anos, os valores continuam ser atingir os 10%. Apenas 4% (34.366) recebeu uma dose da vacina e 2% (17.676) completou a vacinação.

No último grupo etário dos 0 aos 17 anos, cada percentagem ainda não chega a 1%. 614 jovens já tomaram a primeira dose, enquanto 271 têm a vacinação completa.

A região com mais vacinas inoculadas é o Norte, com o total de 1.575.709. De seguida, está Lisboa e Vale do Tejo com 1.526.355, o Centro com 897.494, o Alentejo com 267.299, o Algarve com 176.298, a Madeira com 122.216 e os Açores com 92.389.

Em relação à cobertura vacinal da população por região, o Alentejo continua a ser a região mais avançada com 19% da população com as duas doses tomadas. Já o Centro tem 18% da população com a vacinação completa, o Norte e Lisboa e Vale do Tejo têm ambas 13% da população com a vacinação concluída e o Algarve 12%.

Relativamente aos arquipélagos, a Madeira tem 13% de pessoas com vacinação terminada e os Açores 11%.

Portugal já recebeu, desde dezembro, 5.197.920 doses de vacinas, tendo sido distribuído 4.686.071 pelos postos de vacinação.