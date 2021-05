A polícia de Paris encerrou provisoriamente o acesso público à praça da Catedral de Notre-Dame devido a "uma grande concentração de chumbo", disseram as autoridades locais.

"Os resultados das últimas medições mostraram concentrações de poeira de chumbo mais altas do que o nível normal em Paris em certos pontos da praça", explicou a da polícia parisiense num comunicado.

O responsável pela polícia da capital, Didier Lallement, seguiu o conselho da Agência Regional de Saúde, que recomendava o encerramento "por precaução" da circulação de peões e veículos no perímetro em torno da catedral, atingida por um grande incêndio em abril de 2019.

A cobertura do edifício, que desapareceu com o incêndio, era feita de placas de chumbo com cerca de cinco milímetros de espessura, o equivalente a várias toneladas de chumbo que, ao serem queimadas, impregnaram o local, obrigando a realizar importantes tarefas de descontaminação que atrasaram o trabalho de reconstrução.

A polícia parisiense especificou, no seu comunicado, que o encerramento será levantado quando as tarefas de limpeza levarem a baixos níveis de chumbo.