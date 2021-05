A CP – Comboios de Portugal tem, a partir desta terça-feira, cerca de 17.920 viagens – uma média de 271 viagens diárias – com descontos até 80%, nos comboios intercidades, em 2ª classe.

Segundo a empresa, os bilhetes disponíveis podem ser comprados com a antecedência mínima de 10 dias, relativamente à data da viagem, e são válidos para viagens a realizar entre 28 de maio e 31 de julho.

A campanha contempla vários destinos e preços diferentes: ligações entre Lisboa e Évora terão um custo de 2,50 euros e o percurso entre Lisboa e Beja não custará mais que 3 euros. Entre Lisboa e as cidades de Coimbra ou Covilhã os bilhetes terão um custo de 4 euros e entre Lisboa e Faro ou Guarda, o preço não vai além dos 4,50 euros.

Já as ligações entre Lisboa e Porto terão um custo de 5 euros, enquanto as entre Lisboa e Braga, Viana do Castelo ou Guimarães vão custar 5,50 euros.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira online, na app CP e nos restantes canais da CP.