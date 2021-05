Um surfista, com cerca de 50 anos, morreu na sequência de um ataque de tubarão-branco na Praia de Tuncurry, na Austrália.

Segundo a imprensa internacional, várias pessoas entraram na água para resgatar o homem, arriscando também a sua vida, mas este sofreu graves ferimentos.

“Fizeram um excelente trabalho ao retirar o paciente do mar e a iniciar a reanimação cardiorrespiratória antes de chegarem as equipas de emergência”, disse Joshua Smyth, dos serviços de emergência de Nova Gales do Sul. Apesar das tentativas de reanimação, o homem acabou por morrer.

Entretanto, a SURF Lifesaving NSW, entidade responsável pela segurança dos surfistas no estado australiano de Nova Gales do Sul, fechou algumas das praias da região. Não são recordados ataques de tubarão na zona em questão, estando a população residente em choque.

O animal responsável pelo ataque tinha 4,5 metros.