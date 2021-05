Portugal registou mais 386 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS, que atualizou o total de infeções, contabilizadas desde de março de 2020, para 842.767.

Os novos dados dão ainda conta de mais duas mortes associadas à doença, elevando para 17.011 o número de vítimas mortais da pandemia no país.

Lisboa e Vale do Tejo voltou, assim como ontem, a ultrapassar o Norte em número diário de casos, com mais 175 casos, enquanto a região a que pertence o Porto registou 131 infeções.

No Centro foram confirmados vinte diagnósticos positivos, no Alentejo 12 e no Algarve dez. Nos Açores somaram-se mais 29 casos e na Madeira mais nove.

Atualmente, estão internadas 233 pessoas com covid-19, menos 13 que na segunda-feira, dos quais 66, menos seis, são considerados doentes graves e encontram-se nos cuidados intensivos.

Mais 568 pessoas deixaram de ter a doença ativa, aumentando para 803.759 o total de recuperados.

Neste momento, estão ativos 21.997 casos de infeção e as autoridades de saúde têm sob vigilância 18.376 contactos.

Os indicadores do índice de transmissibilidade e da incidência não foram atualizados, pelo que se mantêm iguais aos de ontem.

Assim, Portugal está na fronteira da linha vermelha definida pelo Governo, com um Rt de 1,0 a nível nacional, considerando apenas o território continental é de 0,99.

Em relação à incidência, esta é de 50,5 a nível nacional e 47,5 no continente.

Consulte o boletim na íntegra.