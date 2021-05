A Organização Mundial de Saúde estima que 30 a 50% dos casos de cancro possam ser evitáveis. Sabemos que ter um estilo de vida saudável, com uma boa alimentação e prática de exercício físico, não fumar e limitar o consumo de álcool, são fatores protetores para evitar o aparecimento de cancro. Em Portugal, cerca de 25% da população está em risco de desenvolver cancro até aos 75 anos de idade. Numa mesa de quatro amigos, um irá ter cancro. Isto implica, da nossa parte, uma maior atenção aos nossos hábitos e à vigilância da nossa saúde.

A prevenção é a melhor estratégia para o controlo do cancro. Ainda há muito a descobrir, mas, do que conhecemos até à data, menos de 10% dos casos são hereditários, pelo que, na grande maioria das vezes, o cancro resulta de fatores ambientais, que advêm dos nossos estilos de vida ou do meio em vivemos.

Hábitos de vida saudáveis são fundamentais, aliados a consultas de rotina e respetiva realização de exames de rastreio regulares para determinados tipos de cancro. A realização de exames de rastreios não previne o cancro, mas permite a sua deteção atempada, aumentando as hipóteses de cura.

O meu conselho como enfermeira de oncologia: Não adiar. Por medo, por falta de tempo, por falta de recursos. Todos temos responsabilidade na forma como tratamos da nossa saúde, mas é, também, importante que os sistemas de saúde consigam dar resposta às necessidades. A União Europeia traçou um plano de combate ao cancro, com quatro estratégias fundamentais, sendo que duas dizem respeito à prevenção, com a implementação de ações que incidem sobre os principais fatores de risco oncológico e à deteção precoce, através da melhoria no acesso ao diagnóstico e encaminhamento atempado.

Em Portugal, os rastreios preconizados pela Direção-Geral de Saúde são destinados ao cancro da mama, ao cancro colorretal e ao cancro do colo do útero.

O rastreio do cancro do colo útero deve iniciar-se nas mulheres entre os 21 e os 25 anos, através da realização de uma citologia (exame ginecológico). No caso do cancro da mama, o autoexame da mama deve ser uma prática habitual para ambos os sexos e a realização de mamografia de rastreio nas mulheres deve começar entre os 40 e os 50 anos, anualmente ou a cada dois anos, conforme indicação médica.

O rastreio do cancro colorretal abrange homens e mulheres e deve começar aos 50 anos, com a pesquisa anual de sangue oculto nas fezes e a realização de colonoscopia a cada 10 anos.

Apesar de ainda não existir um programa de rastreio oficial para o cancro do pulmão, se é, ou foi, fumador, procure aconselhamento junto do seu médico sobre a deteção precoce do cancro do pulmão.

Para quem tem historial de cancro na família, ou outros fatores de risco, a vigilância deve ser reforçada, podendo ser necessário recorrer a uma consulta de avaliação de risco familiar oncológico.

Também os doentes oncológicos e os sobreviventes de cancro devem reforçar os seus cuidados de saúde, com estilos de vida saudáveis, vigilância e rastreios regulares, pelo risco de recidiva ou cancros secundários.

Os enfermeiros de oncologia têm um papel fundamental não apenas durante a fase de tratamento da pessoa com doença oncológica, mas também na sua educação, e da sua família, sobre a prevenção do cancro e as estratégias de redução do risco. Por isso, neste 18 de maio, Dia Europeu da Enfermagem Oncológica, a Sociedade Europeia de Enfermagem Oncológica alerta para a importância da prevenção e deteção precoce do cancro e alia-se ao Plano Europeu de Combate ao Cancro.

Sara Torcato Parreira é Enfermeira da CUF Oncologia no Hospital CUF Tejo e membro da Sociedade Europeia de Enfermagem Oncológica