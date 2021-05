A Polícia Judiciária deteve um homem, de 68 anos, por tentar matar a tiro uma mulher de 41 anos, em plena via pública em Portimão.

“O crime ocorreu no dia de ontem, por volta das 20h e “o suspeito terá atingido com três projeteis de arma de fogo, na zona da cabeça, a vítima”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido vai ser presente à Autoridade Judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.