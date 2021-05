Turistas britânicos e máscaras na praia

Continuo a pensar que por enquanto mais vale pecar por algum excesso de cautela do que correr qualquer risco, por pequeno que seja, de vermo-nos a braços com uma nova onda de infeções como a que tivemos no início deste ano.

No final da passada semana ficámos a conhecer as medidas restritivas que estarão em vigor durante a época balnear: distanciamento de um metro e meio entre toalhas (uma medida que até devia ter sido imposta há muito mais tempo, tal é a tendência de certas pessoas para se colarem às outras); proibição de jogos, como as raquetes; uso de máscara no acesso às praias, até a toalha ser estendida no areal. Alguém avisava, em modo de piada, que não convinha mesmo nada esquecermo-nos da toalha em casa, sob pena de termos de passar o dia inteiro de máscara...

Não haverá aqui algum exagero? É muito provável que haja. Faz sentido proibir jogos de raquetes? Não creio que faça. E, reconhecidamente, esta exigência contrasta de forma gritante com as facilidades concedidas noutras circunstâncias, fosse por necessidade (transportes públicos), fosse por vontade de agradar ao eleitorado (abertura no Natal), fosse por falta de capacidade de planeamento (festejos do Sporting).

Ainda assim, continuo a pensar que por enquanto mais vale pecar por algum excesso de cautela do que correr qualquer risco, por pequeno que seja, de vermo-nos a braços com uma nova onda de infeções como a que tivemos no início deste ano.

Para hoje mesmo está previsto aterrarem no Algarve 16 voos provenientes do Reino Unido e no próximo dia 29 de maio vai realizar-se no Porto a final da Champions League com 12 mil pessoas no Estádio do Dragão. São duas poderosas bombas de oxigénio para a indústria do turismo – ou “uma lufada de ar fresco”, como prefere chamar-lhe Elidérico Viegas.

Mas se temos estas “benesses”, de que precisamos como de pão para a boca, é porque a situação está sob controlo. Outros países não podem dizer o mesmo.

Esta é uma questão de saúde pública – e com a saúde não se brinca. Mas é também uma questão de vida ou de morte para um setor decisivo da economia e do país. Máscaras na praia? Distância entre toalhas? Jogos de raquetes proibidos? Tenhamos um pouco de paciência. Podia ser pior.