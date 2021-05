O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmou, que oito militares que os familiares reclamavam estar desaparecidos, foram sequestrados pela guerrilha colombiana FARC, em Apure, na fronteira colombo-venezuelana.

"Nas ações de combate foram 'capturados' [sequestrados] oito profissionais militares" explica o ministro em comunicado divulgado no sábado.

O documento começa por explicar que as Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela (FANB), "no pleno exercício da sua soberania" realizam, desde 21 de março, a operação "Escudo Bolivariano 2021" no Estado venezuelano de Apure, a sudoeste do país, fronteiriço com a Colômbia.

Essa operação, detalha, tem lugar "contra grupos irregulares armados colombianos, organizações terroristas dedicadas ao tráfico de droga, rapto e extorsão, entre outras atividades criminosas, que declararam a guerra ao Estado venezuelano, ao povo e à instituição".

"Essas fações utilizam métodos assassinos e covardes, como minas antipessoais e cargas explosivas detonadas à distância, que causaram a morte de militares e ferimentos graves a outros, nalguns deles mutilações de membros e incapacidades permanentes", explica.

O ministro denuncia "perante a comunidade internacional, organizações multilaterais e organizações de defesa dos direitos humanos, o infame rapto destes soldados, e exige que os captores, que os mantêm ilegalmente em cativeiro, preservem a sua vida e integridade física".