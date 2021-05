As forças armadas do Azerbaijão começaram hoje manobras de grande envergadura, com o envolvimento de 15.000 efetivos e centenas de blindados e de aviões militares no meio de tensões fronteiriças com a vizinha Arménia.

"Nas manobras [...] participam 15.000 efetivos militares, 300 tanques e outros veículos blindados, 400 peças de artilharia e lançadores de mísseis de diversos calibres, morteiros e armas antitanque, bem como 50 aviões e 'drones' [aparelhos voadores não tripulados]", indicou o Ministério azeri da Defesa, num comunicado.

No comunicado é adiantado que os exercícios militares, que se prolongarão até 20 deste mês, têm por objetivo fortalecer a cadeia de comando e testar a deslocação de tropas, "tendo em consideração a experiência acumulada durante a guerra de Nagorno-Karabakh", bem como aperfeiçoar a interação entre os vários tipos de contingentes.

Por seu lado, a porta-voz do Ministério azeri dos Negócios Estrangeiros, Leila Abdulayeva, considerou "infundados" os protestos da Arménia, que, quarta-feira, denunciou a incursão de um número indeterminado de militares azeris em território arménio.

"As declarações da Arménia de que o Azerbaijão supostamente violou as suas fronteiras são absolutamente infundadas. O Azerbaijão continua a fortalecer o sistema de proteção das suas fronteiras no âmbito da sua integridade territorial", sublinhou a porta-voz, citada num comunicado do ministério.