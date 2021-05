Joe Exotic revelou nas redes sociais que está a lutar contra um cancro na próstata e pediu aos fãs para ajudarem o seu advogado, John Phillips, a obter a atenção do Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e da vice-Presidente, Kamala Harris. O objetivo é conseguir um perdão presidencial.

“John Phillips recebeu os meus registos médicos do FMC Fort Worth [prisão onde se encontra devido] e o meu PSA [antigénio específico da próstata] revelou níveis muito altos para cancro da próstata”, começou por dizer.

“A prisão aprovou os exames para verificar em que estágio está. O meu corpo está cansado, perdi uma quantidade tremenda de peso, as feridas na boca estão fora do controlo, vomito mais do que como”, continuou.

