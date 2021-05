Uma criança morreu e quatro adultos ficaram feridos numa explosão em Lancashire, no Reino Unido, durante esta madrugada. De acordo com as suspeitas das autoridades, uma fuga de gás provocou a explosão que levou ao desabamento de dois edifícios.

Dos quatro adultos feridos, há dois em estado grave, tendo sido transportados para o hospital.

“Podemos confirmar que, infelizmente, uma criança morreu na sequência do incidente. A família já foi informada e os nossos pensamentos estão com eles nesta altura difícil”, afirmaram as autoridades.