Silvio Berlusconi deixou, este sábado, o Hospital San Raffaele, em Milão, onde estava internado desde o início da semana, devido a complicações associadas à covid-19, doença que teve no ano passado.

O antigo primeiro-ministro italiano, de 84 anos, conseguiu deixar a unidade hospitalar de forma a não ser visto pelos fotógrafos, que o aguardavam em frente a uma das principais entradas daquele hospital.

Berlusconi tinha estado internado durante o mês de abril, mas também em janeiro, devido a um problema cardíaca.

Em setembro do ano passado, o antigo governante esteve infetado com covid-19 e precisou de ser hospitalizado devido a uma infeção pulmonar relacionada com o vírus.