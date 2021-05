Os militantes do Chega irão marchar por Coimbra no dia 28 de maio, antes do III Congresso do partido, que decorrerá nos dias 28,29 e 30 naquela cidade.

De acordo com uma nota da direção nacional do Chega, a que o i teve acesso, a “grande marcha” do partido terá início às 18h30, nas proximidades da Universidade de Coimbra, e irá terminar junto ao túmulo de D. Afonso Henriques, “onde durante a campanha presidencial centenas de manifestantes cercaram a comitiva de André Ventura”.

Segundo a mesma nota, a marcha tem como objetivo “marcar a ambição do partido em ser Governo nas próximas eleições e corrigir a ideia de que Coimbra é anti-Chega”.

Durante os dias em que decorre o Congresso do partido liderado por André Ventura, haverá ainda uma série de ações e “colocação de símbolos” do partido nos lugares mais importantes da cidade, “como forma de vincar a abertura e a amizade de Coimbra com o Chega”.