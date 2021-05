Não houve totalistas no sorteio do Euromilhões desta sexta-feira. Assim, o jackpot aumenta para 41 milhões de euros no próximo sorteio.

Contudo, o segundo prémio, no valor de 172.797,86 euros, tem como destino Portugal.

A chave vencedora é composta pelos números 6 - 16 - 18 - 29 - 38 e pelas estrelas 6 e 11