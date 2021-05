A GNR deteve, esta quinta-feira, um homem, de 52 anos, por violência doméstica, no concelho de Vila do Conde.

Em comunicado, esta sexta-feira, a força de segurança revela que o suspeito, habitual consumidor de bebidas alcoólicas, “terá agredido, injuriado e ameaçado de morte” a vítima, sua ex-mulher, de 52 anos, com quem vivia e partilhava habitação desde que se divorciaram há cerca de um ano”.

Segundo a mesma nota, o agressor já tinha sido condenado a dois anos e meio de pena de prisão, com pena suspensa, por crime da mesma natureza contra a vítima, “facto que não o inibiu de reiterar e praticar novos episódios de violência, tendo o último ocorrido no fim do mês de abril, o que a levou a sair de casa e ir morar para um local seguro”.

“Perante a gravidade dos factos e o escalar dos episódios de violência, o agressor foi detido”, informa a GNR.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial ontem, no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de obrigação de sujeição a tratamento à adição de alcoolismo de que padece, afastamento da residência da vítima, proibição de a contactar por qualquer meio ou forma, proibição de se aproximar dos locais habitualmente frequentados pela mesma, num raio de 300 metros, controlado por pulseira eletrónica.