Há duas regiões de Portugal que apresentam um R(t) – índice de transmissibilidade – superior a 1.

De acordo com o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva da epidemia, divulgado à sexta-feira, o Algarve e o arquipélago dos Açores apresentam um R(t) de 1,08 e 1,04, respetivamente. Contudo, o Rt no Alentejo está já em 1,0.

No Norte o R(t) de 0,92, no Centro de 0,93, em Lisboa e Vale do Tejo de 0,95 e na Madeira de 0,97.

Note-se que há uma semana todas as regiões do país apresentavam um R(t) abaixo de 1.

Por outro lado, todas as regiões apresentam uma taxa de incidência acumulada inferior a 120 casos por 100.000 habitantes.

Segundo o INSA, a incidência nacional, do continente e das regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, já se encontra abaixo dos 60 casos por 100.000 habitantes.

O Norte apresenta uma taxa de incidência de 60 casos por 100 mil habitantes, o Centro de 32,6, Lisboa e Vale do Tejo de 42,4, o Alentejo de 36,2, o Algarve de 68,4, os Açores de 96 e a Madeira de 86,5.