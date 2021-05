Nas últimas 24 horas não ocorreram mortes associadas à covid-19, mas foram diagnosticados 450 novos casos de infeção. Estes dados, que constam no boletim epidemiológico da covid-19, divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), elevam o total de infetados desde o início da pandemia para 841.379. O número de vítimas mortais permanece inalterado: 16.999.

Este foi o segundo dia de maio sem mortes por covid-19, o mesmo tinha acontecido no dia três.

A região Norte foi aquela onde foram reportados mais novos casos – há mais 157 infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 141 novas infeções, o Algarve, com 32, o Alentejo, com 29, e o Centro, com 28. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há mais 34 e 29 novos casos, respetivamente.

Nas últimas 24 horas, o número de doentes internados devido à covid-19 desceu ligeiramente, mas aumentaram os doentes em Cuidados Intensivos. Há agora 236 pessoas internadas devido à doença, menos oito do que ontem. Destas, 72, mais duas, estão em Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 324 pessoas recuperaram da doença, elevando para 802.285 o total de recuperados desde o início da pandemia.

Há 22.095 casos ativos no país, mais 126 do que ontem – este número aumentou pelo terceiro dia consecutivo. As autoridades de saúde têm agora 18.967 contactos em vigilância.

O boletim desta sexta-feira traz ainda uma atualização da incidência e do R(t) — índice de transmissibilidade em Portugal.

A incidência desceu face à última atualização, que tinha sido feita no dia 12 de maio. A incidência nacional é agora de 50,3 casos de infeção por 100 mil habitantes e era de 51,0. Quando considerado apenas o território continental este valor é de 48,1 casos de infeção por 100 mil habitantes e era de 48,7.

Já o R(t) voltou a aumentar. O R(t) nacional é agora de 0,95 e era de 0,93. Quando considerado apenas o continente, o R(t) é também de 0,95 e era de 0,92 na última atualização.

Quantos aos concelhos, Arganil é aquele que apresenta a situação mais preocupante, com uma incidência, nos últimos 14 dias, de 826 novos casos por 100 mil habitantes. Já Lamego apresenta uma incidência de 261 novos casos por 100 mil habitantes. De realçar que estes dois concelhos vão recuar para as regras da terceira etapa do desconfinamento.

Por outro lado, há 12 concelhos em risco: Albufeira, Alvaiázere, Castelo de Paiva, Fafe Golegã, Melgaço, Montalegre, Oliveira do Hospital, Torres Vedras, Vale de Cambra, Vila Nova de Poiares e Odemira.