A poucos dias da banda The Black Mamba representar Portugal no Festival da Eurovisão, na Holanda, em Roterdão, o jornal holandês Het Parool quer encontrar a mulher que inspirou a canção.

Em entrevista ao jornal neerlandês, o vocalista Tatanka, revelou que a canção foi inspirada numa prostituta que a banda conheceu em Amesterdão, no Red Light District, durante uma digressão pelo país, em 2018.

Após essa revelação, o jornal dos Países Baixos, onde estão agora os The Black Mamba, já que a semifinal decorre em Roterdão, decidiu “ajudar” a banda portuguesa publicando um artigo com o título: “Procurada: a prostituta de Amesterdão sobre a qual Portugal canta no Festival Eurovisão da Canção”.

Em declarações à RTP, o vocalista explicou que gostava que a mulher em questão “pudesse ouvir a música” pois a banda não tem “o contacto dela, nem se lembra do seu nome”, lamentou. “Esta é a história dela, uma história super triste. Desde que saiu dos países de Leste, cheia de sonhos e cheia de paixões, teve problemas de adição com droga, tornando-se toxicodependente e acabando na prostituição. E apesar da vida ter sido tão madrasta para ela, nunca deixou de acreditar que o amor sempre esteve do seu lado”, admitiu. Essa história inspirou a banda a escrever a letra sobre uma pessoa que se perde, que deixa de se conhecer e de saber onde pertence, mas que apesar disso carrega amor no coração: “Eu sinto-o quando chove, eu ainda o consigo sentir a passar pelas minhas veias, corro tão rápido que não consigo crescer, esqueci-me a onde pertenço, vendi o meu corpo num chão frio e sujo”, ouve-se na canção.

Agora, a banda tem esperanças que a busca seja frutífera, e que o artigo os leve a localizar a mulher em questão. “Gostaríamos de nos reencontrar com ela, dizer-lhe o quanto a sua história nos inspirou”, deseja o vocalista.

The Black Mamba foram os vencedores da 55.ª edição do Festival da Canção que decorreu no dia 7 de março deste ano. Este mês decorrerão as semifinais da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção marcadas para 18 e 20 e a final para dia 22.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo-se ausentado do Festival em cinco edições ( 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). O país venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema Amar pelos Dois, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.