A noite é mais perigosa

Mais de um ano depois, o Governo – e a Oposição – continua a assobiar para o ar em relação aos negócios noturnos. Bares e discotecas devem ser a ovelha ronhosa do país e nada melhor do que não se falar sobre o assunto. Até o futebol já vai poder ter espetadores na última jornada do campeonato, mas mesmo os espaços ao ar livre não vão poder dar música aos clientes. Não creio que o problema seja só sanitário, pois já há, e bem, espaços fechados que podem funcionar, desde cinemas, teatros, etc. O problema é que muitos políticos continuam a associar a animação noturna a uns depravados e bêbados que em vez de estarem a dormir querem andar na má vida. Acredito que se as discotecas reabrirem e funcionarem como antigamente, em que algumas faziam lembrar o metropolitano em hora de ponta, que sejam um problema de saúde pública. Também acredito que quem está com os copos não gosta muito de respeitar as distâncias físicas nem tão pouco usar máscara. Mas também acredito que pode haver uma mudança comportamental e que as pessoas fiquem, em muitos casos, mais pelas mesas e pelos espaços delimitados. É que depois do que vimos no exterior do Estádio de Alvalade e no Marquês de Pombal fica um pouco estranho dizer que os bares e discotecas, que têm espaços ao ar livre, não podem reatar a atividade. Além de ser um negócio tão respeitável como outro qualquer, a animação noturna funcionava como um escape para muito boa gente. Não era só a socialização, tão indispensável em sociedade, que levava as pessoas a quererem divertir-se. Beber, dançar e conhecer pessoas acabava por fazer muito bem à saúde mental. É verdade que o fígado até podia sofrer com os excessos, mas a noite é fundamental para o equilíbrio psicológico de muita gente. Para os mais conservadores, diga-se que os bares e discotecas empregam muita gente diretamente e indiretamente. Basta perguntarem à indústria do álcool o que tem perdido com o silêncio da noite. P. S. Continua a desresponsabilização com os festejos do Sporting. Quem é que autorizou, por exemplo, uma das claques a ter um camião nas imediações do estádio?