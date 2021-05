A Liga Portuguesa Contra o Cancro fez 80 anos em abril. Vítor Rodrigues, professor de Medicina Preventiva e Epidemiologia na Universidade de Coimbra, presidente da instituição desde 2019 – e com mais uns meses de mandato pela frente até voltar às bases –, faz parte da casa com perto de 15 mil voluntários desde 1975, quando começou a andar de super-8 a fazer educação para a saúde nos liceus de Coimbra e fala do que o preocupa depois de um ano de pandemia. Acredita que os impactos na oncologia só se verão a médio e longo prazo mas já antes havia reflexões e mudanças a fazer num país mais envelhecido e com cada vez mais sobreviventes de cancro. O que falta ao SNS? Orçamentação adequada e mais atenção às pequenas coisas que podem melhorar a qualidade de vida dos doentes.

Houve menos consultas, menos rastreios, menos exames, menos cirurgias. Quanto tempo se andou para trás na resposta ao cancro num ano de pandemia?

Não sei se andou muito. Temos uma diminuição grande nos diagnósticos, os IPOs falam de uma quebra de 20% na referenciação de doentes. Com base nisso, conseguimos fazer algumas contas. Se pensarmos que temos 55 mil casos de cancro diagnosticados por ano, 4500 por mês, teremos tido 900 casos de cancro cujo diagnóstico foi sendo adiado mas que entretanto foram sendo detetados.

Apontou no início do ano para mil diagnósticos em atraso. Ainda não há dados mais exatos?

Não. Em março do ano passado parou tudo. Não sabíamos nada sobre o vírus e por isso houve aquela dificuldade inicial em responder, cá como na Europa. Tivemos depois a sorte de ter um setor oncológico bem organizado, que já estava habituado a regras e procedimentos e logo em abril houve uma norma da DGS que introduziu alguma ordem no sistema de atendimento hospitalar oncológico. A partir daí esse setor dos hospitais até foi funcionando bastante bem.

