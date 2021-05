O Sporting CP dominou no terceiro jogo das meias-finais dos playoffs da Liga Portuguesa de Basquetebol frente ao SL Benfica, vencendo por 95-82, no pavilhão dos 'encarnados', o que coloca o emblema verde-e-branco na final do principal escalão do basquetebol nacional.

Os verdes-e-brancos dominaram a partida, mantendo-se em vantagem em três dos quatro quartos, e chegando ao intervalo com 10 pontos de vantagem. Travante Williams foi, novamente, a estrela do jogo, alcançando 21 pontos, seis assistências e quatro ressaltos.

Assim, os 'encarnados' ficam por esta fase do caminho, sem ter vencido um único jogo nas meias-finais dos playoffs, ao passo que o Sporting CP vence um lugar na final, onde irá enfrentar o vencedor do confronto entre FC Porto e Imortal.