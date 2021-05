O ex-presidente das Maldivas, Mohamed Nasheed, vítima de um atentado na semana passada, foi transportado hoje para a Alemanha onde vai continuar a reabilitação depois de ter recebido alta do hospital de Malé onde se encontrava.

"Hoje demos alta hospitalar ao (ex) presidente Nasheed. Enquanto viaja para o estrangeiro para continuar a reabilitação e recuperação, a gerência e os empregados do hospital desejam um rápido regresso com saúde", anunciou o hospital ADK através da rede social Twitter.

Um irmão do ex-presidente, Nazim Abdul Sattar, disse que Nasheed partiu para a Alemanha para "continuar o tratamento", acrescentando desconhecer quantos dias vai permanecer no estrangeiro.

Utilizadores das redes sociais difundiram imagens da ambulância, escoltada pelas forças de segurança, no momento em que abandonava o hospital em direção ao aeroporto de Malé.

Um registo vídeo foi difundido por Eva Adullah, vice-presidente do Parlamento das Maldivas.

A partida de Nasheed, o primeiro chefe de Estado eleito democraticamente no país e atual presidente do Parlamento, ocorre uma semana depois do atentado bombista de que foi vítima quando saía de casa de automóvel.

O ex-presidente ficou gravemente ferido e teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica de mais de 16 horas, além de outras operações para a extração de 11 esferas de rolamentos usadas no artefacto explosivo.