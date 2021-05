Marido de Maria João Abreu reage à morte da atriz nas redes sociais. "Todo o meu amor por ela não foi suficiente"

"Algo ou alguém lá em cima, com muita força... com muita, muita, muita mais força levou-a para junto de si. Acredito que tenha sido porque ela é precisa, é necessária, faz falta lá, ainda mais do que faz falta aqui...", escreveu o músico nas redes sociais.