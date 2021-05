O presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, afirmou, esta quinta-feira, que a final da Liga dos Campeões – disputada entre o Chelsea e o Manchester City – no Estádio do Dragão, é “uma prova de confiança na estrutura do FC Porto” e algo “importante para o futebol português, para a própria cidade e para o país”.

"É com muita satisfação que tomei conhecimento que a UEFA marcou a final da Champions League para 29 de maio aqui no Estádio do Dragão. É uma prova de confiança na estrutura do FC Porto, porque não é fácil num tão curto espaço de tempo - e só hoje tivemos a confirmação oficial. Confiança total na nossa estrutura e tenho a certeza de que tudo irá decorrer da melhor forma", afirmou Pinto da Costa, em declarações aos canais oficiais da FPF.

O presidente dos ‘azuis e brancos' considera ainda que a decisão é “importante para o FC Porto, é importante para o futebol português, para a própria cidade e para o país”.

“Tudo isto é possível porque a FPF, nomeadamente o seu Presidente, tem um grande prestígio na UEFA e, portanto, quando avaliam a realização desta prova aqui é porque conhecem bem o FC Porto”, sublinhou, referindo-se a Fernando Soares Gomes da Silva, que durante vários anos foi basquetebolista no FC Porto.