Por que só se fala da escravatura de há 500 anos?

Não há grandes dúvidas que tudo foi muito mau na organização dos festejos do Sporting campeão, e tanto assim foi que ninguém dá a cara pelo desastre. Penso mesmo que o que se passou ontem pode muito bem tornar-se num caso de estudo mundial, de como não se deve organizar festejos em tempos de pandemia.

Foi mau pelas agressões, foi mau por eventuais casos de covid, foi mau pelo exemplo que deu e foi mau por se ter estragado um momento que se queria apenas de festa, embora todos saibamos que nestas ocasiões há sempre uns energúmenos que se aproveitam para criar confusão.

Mas Portugal, que tem coisas fantásticas, parece ter um sentido do abismo preocupante. Ninguém foi capaz de prever que se iriam juntar milhares de pessoas? Nunca tinha acontecido uma festa destas? Como foi possível a equipa só ter chegado ao Marquês quase às quatro da manhã?

Não há nada a fazer. Somos assim e não vamos mudar. Veja-se a história de Odemira. Há meses que se fala no assunto, quase todos os meios fizeram reportagens mostrando – dentro do possível – o que se passava, mas continuou tudo na mesma. Também se sabe que há muitas mais Odemiras mas até agora não vi nenhum responsável governamental dar uma conferência a explicar o que vão fazer nesses outros casos. A memória é cada vez mais curta. Há dois anos falava-se que a habitação estava a preços insuportáveis em determinadas zonas porque muitos senhorios preferiam alugar as casas a 20 ou 30 migrantes que dormiam aos oito e dez num quarto na zona da Morais Soares/Anjos. Alguém fez alguma coisa? Calculo que não.

Quando agora vejo e oiço que muitos dos migrantes que estão nas explorações agrícolas tiveram de pagar mais de 15 mil euros (??!!!) para virem para cá ganhar menos de três euros à hora interrogo-me se é mesmo assim. E, se é, qual a razão para ninguém ter sido detido até agora por promover a escravatura? Ou será que é mais interessante falar do que se passou há 500 anos? Mistérios.