Quando decidiu que queria ser juiz?

Acho que sou um juiz improvável. Filho de pais pobres, fiquei órfão muito cedo e, por isso, em condições normais, provavelmente nem teria feito uma licenciatura. Posso dizer que sou fruto do Estado social que o 25 de Abril nos deu. Entrei na faculdade em 1982, tive bolsa de estudo do Estado, residência universitária e, portanto, fiz a universidade nesse contexto de ajuda pública. Depois, logo a partir do terceiro ano, decidi – caso tivesse êxito nas provas de ingresso – ser juiz.

A advocacia nunca o atraiu?

Não, nunca me passou pela cabeça ser advogado. Não era a minha preferência. Aliás, fiz o serviço militar obrigatório nos Açores, como assessor jurídico do comandante aéreo dos Açores, em 1989 – numa altura em que já tinha feito o Centro de Estudos Judiciários (CEJ) –, e colocou-se a hipótese de fazer muitas oficiosas como advogado onde estava colocado, na Praia da Vitória, porque lá não havia advogados, mas disse simplesmente ao juiz que não queria, pois já tinha tomado essa decisão.

E como começou o seu percurso no sindicalismo?

Começou cedo. O meu primeiro tribunal, onde fiz estágio, foi em 1993; depois, estive em Ponte de Sor em 1994. Em 1996, juntei-me a outros colegas porque achava que os órgãos que representavam e geriam os juízes – e falo sobretudo do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) – precisavam de uma mudança geracional, de um rejuvenescimento. Nessa altura, houve muitos juízes que concordavam com a minha visão. E foi quando comecei a envolver-me no associativismo. A partir desse momento nunca mais perdi este vício... Mas daqui a três anos vou entrar numa cura de reabilitação.

Vai afastar-se da ASJP no final do atual mandato?

Quando terminar o meu mandato vou afastar-me, de certeza, do associativismo. Na primavera de 2024, terei 60 anos e vou colocar um ponto final na minha atividade associativa. Passarei a ser um mero associado da ASJP. Acho que já dei muitos anos a esta causa e, agora, é necessária uma mudança geracional e o rejuvenescimento de que falei há pouco. Quem está nestas coisas tem de saber que tudo tem o seu tempo. Os anos passam e depois tem de vir alguém fazer diferente e, espero, melhor.

Pelas suas palavras concluo tratar-se de um cargo muito exigente. Consegue ter tempos livres? Vejo aqui uma bateria elétrica na sala...

Não é minha (risos). Temos uma banda de juízes e, por acaso, às vezes ensaiamos aqui nas instalações. Eu toco harmónica e também canto. Somos seis colegas, mas há um ano que os ensaios estão suspensos devido à pandemia. Tenho esse hobby e também gosto de fazer desporto: faço ciclismo de estrada, menos do que gostava, mas ainda faço uns quilómetros. A verdade é que a minha vida pessoal e uma parte importante da minha familiar encontra-se suspensa há quatro anos devido à intensidade do trabalho.

Falando da Justiça. Tem estado em cima da mesa alterações no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), conhecido como “ticão”, que tem como juízes Carlos Alexandre e Ivo Rosa. Fala-se de possível extinção, fusão ou aumento do quadro de juízes. Qual é a posição da ASJP?

A nossa posição não é de agora. No verão do ano passado, apresentámos essa proposta publicamente e, na altura, até dissemos que seria bom que o poder político encontrasse uma solução para o “ticão” antes da decisão do processo da Operação Marquês para não ficar a ideia que, fosse qual fosse o desfecho, ela só surgiria a reboque deste caso. Mas não houve, certamente, condições políticas para isso. Em 2020, a ASJP disse que a melhor solução era, havendo processos suficientes, manter o TCIC tal como está e aumentar o quadro em quatro ou cinco juízes. Se isso não fosse possível, por falta de processos suficientes, apontámos como solução a fusão do TCIC com o Tribunal de Instrução de Lisboa, que passaria a ter uma secção nacional com seis ou sete juízes, o que fosse considerado necessário. Ou seja, os juízes do atual “ticão” passariam para essa secção. E isso não era a extinção do TCIC. Poderia, eventualmente, existir uma mudança de nome, mas o mais importante seria manter a estrutura, a especialização e a experiência que o TCIC adquiriu, e a ligação que tem às entidades de investigação e ao DCIAP [Departamento Central de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República]. Mas, neste momento, não sei qual é a intenção do poder político. Uma extinção pura e simples do tribunal – perdendo essa experiência e especialização – seria, a meu ver, totalmente errada. E até julgo que isso transmitiria aos cidadãos que o Estado ficou incomodado por uma decisão e quis fechar o tribunal. Além disso, essa decisão pode também resultar num desinvestimento no combate à corrupção e à criminalidade económica. Portanto, o que esperamos? Se não for possível aumentar o quadro, muito bem, vamos tentar encontrar uma solução que assegure manter aquele tribunal através de uma fusão, que garanta manter as competências, numa estrutura maior, que permita a circulação dos processos por mais juízes.

