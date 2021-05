Na próxima semana vai ser disputado o Rali de Portugal mas depois do anúncio de que o público tinha sido autorizado pela DGS, as câmaras do Porto e de Paredes já confirmaram que o acesso a adeptos será vedado.

A prova passa também por concelhos atualmente sinalizados pela DGS, como Cabeceiras de Basto, Fafe e Arganil, que na avaliação da semana passada era o concelho com maior incidência de novos casos de covid-19 no país – 590 casos por 100 mil habitantes.

O i tentou perceber junto da Direção Geral da Saúde se será autorizado público nos concelhos com uma incidência cumulativa a 14 dias acima do patamar dos 120 casos por 100 mil habitantes, mas não teve resposta. Em setembro do ano passado, uma das indicações da DGS foi que as regras para eventos de massas teriam em conta a situação epidemiológica, mas até ao momento não foi divulgada uma matriz.

Foi criada uma nova comissão técnica sobre eventos de massas e as decisões sobre grandes eventos são tomadas centralmente pela DGS, que não esclareceu ontem se será publicada alguma orientação. Na semana passada, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde indicou que foi esta comissão técnica que deu um parecer favorável para o público no Rali de Portugal.

No dia seguinte o Conselho de Ministros anunciou o recuo de Cabeceiras de Basto no desconfinamento, onde continuaram a aplicar-se as regras de 19 de abril, que se mantiveram também em Paredes – onde a câmara confirmou ontem que não haverá público em Baltar, devido à situação epidemiológica. Já Arganil e Fafe, por onde passam também as provas, ficaram na lista de 23 concelhos sinalizados e cuja situação será reavaliada esta semana. A par do Rali, a final da Taça de Portugal entre Braga e Benfica vai jogar-se no domingo, 23 de maio, no Estádio da Cidade de Coimbra.