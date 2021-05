As autoridades norte-americanas detiveram, esta quarta-feira, o homem suspeito de balear três pessoas, em plena Times Square, no centro de Nova Iorque. Farrakhan Muhammad foi localizado nos arredores de Jacksonville, no estado da Flórida, quatro dias depois do ataque.

O homem, de 31 anos, estaria acompanhado de uma namorada, que não foi detida.

As vítimas, duas mulheres, e uma criança, de quatro anos, já receberam alta hospitalar e estão agora a recuperar em casa.

Segundo as autoridades, nenhuma das pessoas baleadas seria o alvo do atirador.

Farrakhan Muhammad já era conhecido pela polícia por vendas ilegais de mercadorias naquele ponto turístico e haveria uma disputa de território entre este e o seu irmão, o alegado alvo do suspeito. Além disso, o homem já esteve preso outras vezes por agressão, roubo, furto e fraude.

Recorde-se que o incidente ocorreu em plena luz do dia.