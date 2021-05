Não se conhece nenhum outro artista que se tenha desdobrado em tantas atividades: escultor, filósofo, pintor, crítico social, ativista ecológico e democrático, professor de arte, cofundador partidário, xamã, estrela dos media, entre tantos outros. A sua imagem remete-nos para a gargalhada ampla, o olhar penetrante, a fala impetuosa e até se pode arriscar dizer que Joseph Beuys foi tudo aquilo que desejou. Em 64 anos, percorreu um caminho que se ramificou nas mais variadas áreas, mas que convergia para uma só ideia: “tirar a arte do pedestal de elite com o conceito de ‘escultura social’ e transferi-la para a realidade da vida das pessoas”, tal como afirma Bettina Paust, ex-diretora do Museum Beuys Moyland am Niederrhein, na Alemanha.

O CONCEITO DE ESCULTURA SOCIAL “Qualquer pessoa é artista”, defendia Beuys. Com esta famosa máxima, geralmente mal entendida, o artista alemão aproximava-se da conceção de arte do movimento Fluxus, do qual fez parte. A ideia principal seria abolir a hierarquia entre artista e observador, produtor e consumidor, destacando o papel ativo e criador da receção. Com a conceito de “arte ampliada” e a ideia de “escultura social”, Beuys radicalizou as fortes tendências artísticas dos anos 60, que preferiam o processo de criação e de atuação política à criação de um objeto de arte consumível. A “escultura social” era o conceito central no cosmos da arte de Beuys. A sua fórmula ditava que “cada pessoa é um artista”, ou seja, “cada pessoa, como ser social, tem o poder criativo de se mudar a si própria e ao mundo ao seu redor”.

Para ele, a arte não se assentava em obras individuais que são expostas em salas de estar ou em museus, mas sim em eventos, conversas, partilha de pensamentos.

A partir de 1961, Beuys assumiu a cadeira de Escultura da Academia Estatal de Arte de Düsseldorf, onde outrora havia estudado e, partindo das convicções acima referidas, aceitava todo o tipo de pessoas nas suas aulas, contrariando também a submissão da educação a estruturas institucionais. Esse facto resultou na sua demissão em 1972, pelo então secretário de Ciência e Pesquisa do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália e futuro Presidente da Alemanha, o social-democrata Johannes Rau. Só após seis anos de disputa jurídica, onde contou com o apoio público de artistas e escritores como Gerhard Richter, Heinrich Böll e Peter Handke, é que Beuys conseguiu “reaver” a sua cátedra.

Em 1967, criou o Partido Estudantil Alemão, em reação ao assassínio do estudante Benno Ohnesorg, baleado pela polícia numa manifestação em protesto à visita do Xá do Irã Reza Pahlevi, em Berlim.

RAÍZES, O ENSINO E A POLÍTICA Joseph Heinrich Beuys nasceu em Krefeld, em 1921, e cresceu em duas pequenas localidades da região, Kleve e Rindern. Logo em pequeno, o artista começou a interessar-se por arte, visitando por inúmeras vezes o ateliê de Achilles Moorgat, um dos seus artistas preferidos. Apesar do interesse pelas artes, Beuys optou por estudar medicina, mas com o eclodir da Segunda Guerra Mundial voluntariou-se para a Força Aérea Alemã, sendo recrutado em 1940.

São muitas as histórias que contribuem para a criação da aura do artista alemão. Contudo, havia uma em especial que o próprio gostava de contar. Em 1943, o avião de guerra onde se encontrava como operador de rádio terá caído na Crimeia. Ferido, Beuys foi resgatado por nativos. Segundo contava, o que o salvou foi o fato de os nativos tártaros o terem besuntado com gordura para e enrolado em feltro para o aquecer.

Esses passaram a ser os materiais característicos das suas obras. Feltro, gordura, cobre e cera, foram recombinados nos mais diversos objetos, instalações e performances, ao lado de materiais perecíveis, que sujeitam o objeto de arte à transformação ao longo do tempo.

Depois da guerra, Beuys concentrou-se na arte, tendo estudado na escola de arte de Düsseldorf de 1946 a 1951.

Em 1962, tomou contacto com o movimento Fluxus, cujas performances e trabalhos multidisciplinares o inspiraram a seguir uma direção nova voltada para o happening e a performance. Daí em diante, a sua obra foi cada vez mais marcada pela crença de que a arte deve desempenhar um papel ativo na sociedade. Em 1974, depois do seu galerista René Block o ter ajudado com a instalação Das Rudel (A Matilha, composta por mais de vinte trenós e uma carrinha Volkswagen), uma das suas esculturas mais conhecidas, Beuys conquistou os Estados Unidos. No outono de 1979, o Museu Solomon R. Guggenheim de Nova York organizou uma retrospectiva monumental e celebrou-o como “o artista europeu mais importante do pós-guerra”.

Nesse mesmo ano, a sua carreira política prosseguia com as candidaturas ao Parlamento Europeu e, um ano depois, ao órgão legislativo do estado da Renânia do Norte-Vestfália pelo recém-fundado Partido Verde. A sua missão educativa expandiu-se com a criação da Universidade Internacional Livre. Palco de muitos de seus projetos e atuações, é vista como um local produtivo, no qual era possível discutir os problemas da vida social e introduzindo o potencial criativo de cada um nesse quotidiano.

OBRAS ESSENCIAIS É impossível dissociar a vida e a persona de Joseph Beuys da sua obra. Até a maneira como se apresentava fazia parte de um programa estético: o chapéu, por exemplo, conferia-lhe um ar de personagem e emprestava mesmo aos atos mais simples um cunho performativo. Cada uma das suas obras nascia de um inconsciente individual, estendia-se ao simbólico, e terminava na ideia de um corpo social como uma forma determinada. Para isso, utilizou processos que remetem para o entendimento da natureza como o princípio essencial da humanidade. Os materiais que escolhia nada tinham que ver com os materiais tradicionais da escultura, como o mármore ou o bronze, e estavam carregados de simbolismo e de conotações.