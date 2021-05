O ex-líder do partido espanhol Podemos Pablo Iglesias cortou o rabo-de-cavalo, uma das suas imagens de marca.

A mudança de visual acontece após a derrota nas eleições autónomas de Madrid, que levou à sua saída do partido e ao abandono da vida política ativa.

"Estes resultados tornam claro [que] eu não sou uma figura política que possa contribuir para melhorar o nosso peso eleitoral", disse na altura.

Dias depois, foi apanhado sem o seu ‘carrapito’ por um fotógrafo do La Vanguardia e as imagens foram divulgadas e partilhadas nas redes sociais.

O novo look foi também partilhado no Twitter do PP Madrid, cuja candidata Isabel Díaz Ayuso teve uma surpreendente e retumbante vitória nas eleições.

A acompanhar a fotografia, lia-se uma piada.