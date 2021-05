O Sporting revelou esta, quarta-feira, horas depois de se ter sagrado campeão nacional, a mensagem, agora considerada premonitória, que Rúben Amorim escreveu no livro de honra do museu do clube, logo depois de ter sido apresentado como novo treinador da equipa principal, a 5 de março de 2020

“Guardem espaço”, escreveu o treinador que viria a acrescentar dois troféus à galeria: a Taça da Liga, conquistada em janeiro, e o aguardado título de campeão nacional, confirmado ontem a duas jornadas do fim da competição, 19 anos depois do último.