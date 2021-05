Depois dos ajuntamentos nos festejos do título do Sporting, medidas para minimizar o risco de transmissão da covid-19. A Direção Geral da Saúde recomendou esta tarde que quem esteve nos festejos esteja atento a sintomas e procure reduzir os contactos nos próximos 14 dias. Questionada pelo i sobre as regras seguidas e medidas que serão tomadas, a DGS adiantou para já este conjunto de recomendações, que incluem ainda o apelo para que quem esteve nos ajuntamentos sem respeitar medidas de proteção (como uso de máscara e distância) faça dois testes à covid-19 nos próximos tempo. "A DGS recomenda ainda a realização de um teste no 5.º e no 10.º dia após das celebrações", indica a autoridade nacional de saúde, o que calha então no próximo fim de semana (domingo) e na sexta-feira seguinte.

Já sobre o planeamento dos festejos, que levou já o MAI a ordenar um inquérito à atuação da PSP, a DGS esclarece que "participou num conjunto de reuniões promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo Ministério da Administração Interna sobre a provável aglomeração de adeptos e simpatizantes do Sporting Club de Portugal em várias zonas urbanas do país e em particular na cidade de Lisboa, na sequência da eventual conquista do Campeonato Nacional, por parte deste Clube."

A DGS diz ainda ter emitido um conjunto de recomendações para as autoridades locais e forças policiais. "Assim, atendendo ao Princípio da Precaução em Saúde Pública, foi recomendado o estabelecimento de todas as medidas de segurança necessárias à diminuição do risco inerente à provável presença de adeptos e simpatizantes em aglomerados, bem como o incentivo à sensibilização da população para o risco que essa situação pode representar no contexto atual."

A informação já tinha sido veiculada na terça-feira, quando a DGS defendeu que devia ser assegurada a articulação com as forças de segurança territorialmente competentes para o cumprimento das regras sanitárias atualmente em vigor, bem como devem ser encetados todos os esforços para evitar e dissuadir a existência de aglomerados, de forma não controlada.

Em termos de alerta à população, da parte da DGS foi feita uma publicação nas redes sociais pelas 11h de ontem, promovendo as medidas. "Este ano festeje em segurança. Cumpra o distanciamento físico, use máscara e não se esqueça do desinfetante. Celebre com o seu grupo restrito. Se tiver sintomas não saia de casa. Seja um agente de saúde pública e um adepto da saúde", podia ler-se.