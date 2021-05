A ministra da Saúde revelou, esta quarta-feira, no Parlamento que já foram realizados quase 11 milhões de testes à covid-19 em Portugal.

Marta Temido sublinhou que Portugal é dos países que realizou mais testes à covid-19, e revelou que já se fizeram “quase 11 milhões de testes". No mês de maio o recorde foi de 52 mil testes num dia, adiantou a ministra.

"Ser formiguinha e trabalhar todos os dias, é isso que os trabalhadores de saúde costumam fazer. Temos trabalhado todos os dias para salvar todas as estações do ano", foi assim que Marta Temido respondeu ao deputado do PSD Ricardo Baptista Leite.

A governante salientou também o sucesso do plano de vacinação.

"Temos quase 30% dos portugueses adultos com uma dose", disse, acrescentando que o objetivo será "conseguido e mesmo ultrapassado" até ao verão.