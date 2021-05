A claque do Sporting Juventude Leonina demarcou-se, esta quarta-feira, dos incidentes entre a polícia e os adeptos durante o jogo entre os ‘leões’ e as ‘panteras’ do Boavista, ao garantir que diversas entidades “aceitaram” a realização do evento perto das imediações do estádio.

"A Juventude Leonina contactou as diversas entidades responsáveis, que aceitaram que o evento se realizasse, apenas pedindo que as regras sanitárias fossem cumpridas. Recomendações essas que fizemos questão de divulgar nas redes sociais e ao longo do decorrer do evento", indica a claque em comunicado partilhado nas redes sociais.

Esta organização explica que, mesmo sem estar envolvida nos incidentes durante o intervalo da partida, pediu a todos os presentes várias vezes para que os ânimos se acalmassem, ao sublinhar que o objetivo era proporcionar um evento num “clima de festa e união”.

"Felizmente, depois do apelo que fizemos a partir do palco, a situação acalmou e pudemos ver a segunda parte do jogo sem incidentes, em clima de festa e a festejar um título pelo qual esperámos 19 anos", terminando assim o comunicado.

No exterior do José Alvalade, junto à ‘casinha’ da claque, foi organizada uma “fun zone” com um camião, que incluía um ecrã e música, levando centenas de pessoas a mobilizarem-se naquele local.