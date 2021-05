“O Novo Banco tem especiais responsabilidades para com o Estado e os contribuintes”. A garantia foi dada pelo presidente do Tribunal de Contas (TdC) que, esteve a ser ouvido no Parlamento na comissão de Orçamento e Finanças, ao garantir que a instituição que lidera vai continuar ativa em relação ao banco, nomeadamente nas recomendações que fez.

“Estamos perante um banco, em que 25% do capital social é de natureza pública, na sequência de um contrato público de venda e em que a entidade Fundo de Resolução é pública, cujas receitas são públicas e em que também intervêm no processo muitas outras entidades públicas, nomeadamente o Banco Central Europeu, Comissão Europeia, Banco de Portugal e Ministério das Finanças”, disse José Tavares.

Uma situação que, no seu entender, “serve para clarificar que o Novo Banco tem especiais responsabilidades para com o Estado e os contribuintes, incluindo nos contribuintes os demais bancos que contribuem para o Fundo de Resolução”.

Já em relação à auditoria ao banco que foi divulgada, na semana passada, o presidente do TdC lembra que o relatório da auditoria foi “aprovado por unanimidade”, tendo a instituição tentado que esta tenha sido “sempre o mais construtiva e pedagógica possível”. E lembrou que “teve o âmbito que teve e incidiu basicamente sobre a execução do contrato de venda celebrado em 2017” e cuja execução, esperamos, se aproxima do seu fim, não esquecendo claro que 25% do capital social é público e que certamente estes 25% serão valorizados no futuro, assim também o espero”.

Quanto aos prémios que estão previstos ser pagos, José Tavares não tem dúvidas: “Acompanho inteiramente o apelo do senhor Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa], no sentido de que o bom senso impere”, afirmando ter “a esperança de que os administradores do Novo Banco correspondam a este apelo”, considerando que é “também dever” dos gestores bancários “gerar confiança nos cidadãos”.

Custo não está fechado

Também o juiz conselheiro do TdC José Quelhas, relator da auditoria ao Novo Banco, defendeu que os contratos que envolvem a dinheiros públicos não podem “ficar no domínio de um grupo de cavalheiros, provavelmente muito bem intencionados, que fazem acordos entre si e que dizem ‘bom, mas afinal podemos substituir a cláusula tal por outra”.

E lembrou: “Quando falamos em dinheiros públicos, não nos podemos esquecer que há princípios de segregação de funções, de transparência, e são esses princípios que nós, auditores públicos, não podemos deixar de ver”.

