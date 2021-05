A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, dois homens, no distrito de Beja, no âmbito de uma operação de combate à pornografia de menores.

Em comunicado, esta quarta-feira, a PJ revela que a operação, designada ‘Operação Primavera’, consistiu na realização de buscas domiciliárias que culminaram na apreensão de diversificado material informático, nomeadamente computadores, discos externos e telemóveis, e nas referidas detenções.

Os detidos, de 25 e 50 anos, tinham centenas imagens e vídeos “contendo menores – de tenra idade – em atos sexuais explícitos com adultos, tendo sido identificado um sistema operativo que possibilita a navegação anónima na internet”.

“Foi igualmente detetada a existências de múltiplas contas de acesso a diferentes serviços na internet”, lê-se.

Segundo a PJ, ficou ainda fortemente indiciado que um dos detidos “criava perfis nas redes sociais com a indicação de que era menor de idade, com o propósito de estabelecer conversas de teor sexual e partilha de ficheiros com menores”.

“As investigações prosseguem tendo em vista apurar outros intervenientes, residentes em território nacional ou em outros países, relacionados com partilhas de ficheiros pornográficos envolvendo menores”, informa a autoridade.

Os detidos são hoje presentes às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.