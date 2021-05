A taxa de desemprego foi estimada em 7,1% no primeiro trimestre de 2021. Trata-se de um valor mais baixo face ao que foi registado no trimestre anterior, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A população desempregada, estimada em 360,1 mil pessoas, diminuiu 3,5% (13,1 mil) em relação ao trimestre anterior e aumentou 3,5% (12,0 mil) relativamente ao 1.º trimestre de 2020. Já a emprega Já a empregada (4 681,6 mil pessoas) diminuiu 1% (49,0 mil) em comparação com o trimestre anterior e 1,3% (62,6 mil) em relação ao homólogo.

Um quinto da população empregada (20,7%; 967,7 mil pessoas) trabalhou sempre ou quase sempre a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, ou seja, em teletrabalho.

Também o volume de horas efetivamente trabalhadas registou um decréscimo trimestral de 6,4% e uma redução homóloga de 7,9%. “Em média, cada pessoa empregada trabalhou 32 horas por semana”, revelam os mesmos dados.

Recorde-se que o primeiro trimestre do ano diz respeito a um período em que Portugal regressou ao confinamento.