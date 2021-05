Portugal vacinou cerca de 500 mil pessoas com menos de 60 anos com a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca. De recordar que as autoridades de saúde recomendam a administração deste fármaco a grupos com mais de 60 anos.

O anúncio foi feito pelo coordenador da task-force responsável pelo plano de vacinação em Portugal, Henrique Gouveia e Melo, que avançou ainda que 300 mil pessoas acima dos 60 anos também foram inoculadas com o mesmo fármaco.

Gouveia e Melo, que falava na Comissão Parlamentar de Saúde, afirmou, no entanto, que a vacinação – nomeadamente com fármacos da AstraZeneca e da Janssen – fora do limite de idade não deve ser promovida.

“A única preocupação que deve ser tomada em conta é o facto de não devermos promover isso. A promoção desse tipo de atitude pode mais tarde reverter para o Estado uma responsabilidade”, afirmou.

“Uma coisa é as pessoas pedirem de forma voluntária e outra é nós promovermos esse mecanismo, incentivando, de alguma forma, esse tipo de vacinação”, continuou.

Ainda na comissão, o vice-almirante revelou que Portugal terá 96% da população mais vulnerável e em maior risco de desenvolver complicações graves relacionadas com a covid-19 vacinada na próxima semana.