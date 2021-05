Depois onda da festejos dos sportinguistas que emergiu na cidade de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa compreende a “emoção” dos adeptos, porém espera que “isso não tenha custos para os lisboetas e que não tenha resultados menos positivos daqui por 15 dias ou uma semana”.

Para o Presidente da República, a noite de ontem não correu “tão bem em termos de saúde pública” e admite que “quem deve prevenir não conseguiu prevenir e quem ali devia prevenir são naturalmente as entidades responsáveis e todos os cidadãos".

O Chefe de Estado afirmou que este “não deve ser o padrão para as próximas semanas e meses porque se toda a gente no plano político, religioso, desportivo em geral, cultural, começa a entender que desconfinamento significa não observar regras nenhumas isso pode levar a situações que não são boas para ninguém", assinalou Marcelo, ao referir que o processo de vacinação está a avançar bem e que não deve ser levado em causa.

Contudo, o Presidente da República pede que “não se generalize” este comportamento, uma vez que espera que o comportamento cívico dos portugueses durante a pandemia “continue presente”.

A Câmara Municipal de Lisboa já confirmou na rede social Twitter que o Sporting vai ser recebido nos Paços do Concelho no dia 20 de maio, ficando ainda por saber as horas para a receção aos novos campeões nacionais da I Liga de futebol.

O presidente da Câmara, Fernando Medina, já felicitou o emblema ‘leonino’. "Parabéns ao Sporting de Clube de Portugal, e aos seus atletas e adeptos, pela brilhante conquista do título de campeão nacional de futebol 2020/2021", escreveu o autarca no Twitter.

A cerimónia deverá ser conduzida, como habitual, pelo presidente da Câmara Municipal, que já festejou e registou várias conquistas desportivas importantes pelos clubes da capital e pela seleção nacional.