A carga fiscal caiu 4,7% em termos nominais, atingindo 70,4 mil milhões de euros, o que corresponde a 34,8% do PIB (34,5% no ano anterior). Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). “Portugal manteve em 2020 uma carga fiscal significativamente inferior à média da União Europeia (-3,8 pontos percentuais, p.p.)”, acrescentou o gabinete de estatísticas.

Contactado pelo i, João César das Neves garante que “os valores da carga fiscal andam exagerados há 10 anos, porque o Estado, em vez de fazer reforma das suas despesas, prefere sacrificar a economia”, acrescentando que “isto tornou medíocre o crescimento dos últimos anos e até se reforçou no ano de queda, em 2020”.

De acordo com o economista, a razão desta subida do peso dos impostos “está no forte impacto da crise sobre a desigualdade”, referindo que “os mais atingidos pela crise de 2020 foram os pobres, que não pagam impostos e, por isso a receita fiscal caiu menos que o PIB”.

Henrique Tomé, analista da XTB, lembra que a carga fiscal em Portugal aumentou no último ano, “apesar de ser a oitava menor em comparação com os restantes 27 países da União Europeia. Não obstante, estes sucessivos aumentos continuam a retirar poder de compra às famílias, acabando por prejudicar o crescimento económico no país”. Tomé acrescenta que já era expectável este peso no Produto Interno Bruto (PIB) e lembra que “o peso nas famílias é significativo e acaba por prejudicar o poder de compra das mesmas. O consumo é fundamental para estimular a economia, mas, quer seja impostos diretos ou indiretos, acabam por reduzir o poder de compra das famílias e empresas e acabam por se refletir também na evolução do PIB”, diz ao i.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.